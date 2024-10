La scorsa settimana, Beatrice Luzzi ha in più occasioni alla frecciatina che le aveva tirato in diretta al Grande Fratello Alfonso Signorini, che l’aveva definita “esperta di piumoni”. Negli ultimi giorni, sembra essere arrivato il chiarimento tra l’opinionista e il conduttore.

E’ stata la stessa ex gieffina a parlarne ai microfoni di Tag24, che l’ha intercettata al Festival del Cinema di Roma: “Sono profondamente grata ad Alfonso, perché mi è stato molto vicino quando ero lì dentro. Ho sentito di avere accanto una persona empatica. Lui è una persona profondamente empatica, ed è un uomo a 360 gradi. È un uomo che può toccare qualunque campo dello scibile umano. Ha un amore particolare per gli aspetti più pruriginosi: ha fatto per 30 anni il direttore di Chi e anche la sua tesi di laurea era su un gossip medievale. E quello è un aspetto che non ci lega tantissimo, perché, invece, io su quelle cose lì sono un po’ più pudica”.

Beatrice ha anche commentato ciò che è successo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano: “Se Shaila mi ha sorpreso nella trasferta in Spagna? Lei l’ho raccontata 4 o 5 settimane fa, e sta facendo esattamente quello che avevo detto”. La Luzzi aveva già spiegato di non fidarsi dell’ex velina: “Non mi fido di lei, ci vedo tanta scienza nei suoi movimenti e poco cuore”.