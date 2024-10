Oggi, giovedì 31 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTV, la puntata si è aperta con la doppia sfida di Teodora e di Luk3, che hanno dovuto affrontare due aspiranti allievi. Entrambi, però, hanno vinto e hanno mantenuto il loro posto nella classe.

Gli ospiti della puntata sono stati Noemi e Michelangelo (il produttore di moltissimi pezzi di Blanco), che hanno giudicato le esibizioni di canto. Ornella Dorella, chiamata a giudicare le esibizioni di danza, e Holden e Mew, che hanno presentato il loro singolo, Grandine. Spazio anche per Ghali, che ha cantato Niente Panico. Le anticipazioni riportano anche di un: “cartellino giallo per TrigNO, quasi espulso dalla scuola per non aver rispettato le diverse regole“.

“Non c’è un attimo di pace nella scuola di Amici 24, soprattutto se non si rispettano le regole. Ad inizio puntata viene mostrato un filmato dove vengono elencate tutte le regole che i ragazzi sono tenuti a rispettare. TrigNO risulta essere quello che tra tutti le rispetta meno. Si valuta quindi l’espulsione dal talent di Canale 5. A favore sarebbero: Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Rudy Zerbi. Lorella Cuccarini è contraria. Anna Pettinelli decide per un cartellino giallo e lo invita ad uscire dallo studio negandogli così la possibilità di esibirsi in puntata. Questa amonizione sarà l’ultima spiaggia? Ciò che è certo è che TrigNO dovrà comportarsi bene d’ora in avanti per poter continuare il suo percorso all’interno della scuola più spiata d’Italia”.