Dopo aver trascorso quasi duecento giorni passati davanti alle telecamere, Oriana Marzoli è riuscita a salire sul podio del reality show cileno Ganar o Servir? De vuelta al pasado. Si tratta di un programma dove i concorrenti sono costretti a vivere come duecento anni fa e affrontano delle sfide molto particolari il cui esito darà modo di scoprire se assumono il ruolo dei “signori” (con dei vantaggi), oppure se invece dovranno tribolare. Proprio durante la sua avventura in Cile, Oriana Marzoli, che era reduce dalla fine della burrascosa relazione con Daniele Dal Moro, ha ritrovato l’amore con Facundo Gonzalez, modello argentino, con il quale la storia procede a gonfie vele.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip fra il 2022 e il 2023, classificandosi al secondo posto alle spalle di Nikita Pelizon, nell’autunno dello scorso anno l’influencer di origini venezuelane ha preso parte anche alla versione vip del Gran Hermano, dove però è rimasta poche settimane. Un’esperienza che ha visto protagonista anche il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro, che durante una puntata, dopo che non gli hanno permesso di incontrare Oriana, ha preso a calci alcune porte. Qualche mese prima di rinchiudersi in quella Casa, Oriana, era volata anche in Honduras per fare un cameo a Supervivientes.

Oriana Marzoli si conferma dunque una star dei reality. Il suo curriculum parla chiaro: nel 2016 ha vinto Volverias con tu ex, nel 2023 si è aggiudicata l’argento al Gf Vip e quest’anno si è classificata al terzo posto a Ganar o servir? De vuelta al pasado.