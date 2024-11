Questa sera, lunedì 4 novembre, andrà in onda su Canale 5 l’undicesima puntata del Grande Fratello. Ecco cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stando alle anticipazioni, un nuovo concorrente a varcare la porta rossa del reality. Si tratta di Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. I due sono stati una delle coppie protagoniste dell’edizione autunnale di Temptation Island e sicuramente nella Casa avranno modo di parlare del passato e di quanto accaduto nel loro rapporto, arrivato ormai al capolinea. Durante la serata ci sarà anche una sorpresa proveniente da un altro programma in partenza: Diletta Leotta sarà in studio al fianco di Alfonso Signorini. Da domani, martedì 5 novembre, sarà al timone de La Talpa, in onda su Canale 5 in una versione completamente rinnovata.

Non mancheranno poi alcune sorprese per i concorrenti. Dopo alcuni mesi di lontananza, Shaila Gatta potrà riabbracciare il papà e avere un momento di confronto con lui. Continueranno anche gli “scambi” con la Spagna: dopo Lorenzo e Shaila, questa volta sarà Tommaso Franchi a volare al Gran Hermano, dove rivedrà Maica Benedicto, la ragazza spagnola che aveva passato un breve periodo nella Casa più spiata d’Italia, e con la quale sembrava essere nato del tenero. Sempre al GF, però, il ragazzo si è lasciato andare a tenerezze con la concorrente Mariavittoria Minghetti.