Negli ultimi giorni, in particolare su TikTok, alcuni account hanno fatto circolare la notizia secondo la quale Javier Martinez avrebbe avuto un flirt con Sarah Toscano prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

“Loro due stavano insieme prima che lui partecipasse al reality. Lui lo ha detto alle tre di Non è la Rai”, si legge sui social. In realtà si trattava esclusivamente di una notizia totalmente priva di fondamento. Nella giornata di ieri, infatti, la cantante, vincitrice della passata edizione di Amici, ha commentato uno dei video che circolano su lei e il pallavolista argentino: “Una storia con lui? Ah, io non lo sapevo”. Insomma, si è trattato di una vera e propria bufala.

Sarah Toscano, com'è cambiata la sua vita dopo Amici

“Se è cambiato qualcosa dopo la vittoria ad Amici di Maria? Totalmente! Ho vissuto un’estate piena di live, piena di incontri con le persone, piena di momenti entusiasmanti. Sono stata pochissimo a casa perché ho viaggiato molto in Italia - ha dichiarato Sarah Toscano in una recente intervista rilasciata a ComingSoon -. Ho sperimentato diversi palchi, ho sperimentato tanto nella musica, ho scritto tantissimo, come prima d’ora non avevo mai fatto. Prima di Amici, andare in studio non era un’attività abituale. Ora sto vivendo di questo, sto vivendo di musica ed è bellissimo.

Se sento i miei ex compagni? Sì, li sento un po’ tutti. Quelli più vicino a me riesco anche ad incontrarli più spesso, però ho mantenuto rapporti con tutti. È bello vedere ciò che stanno facendo gli altri, i traguardi che raggiungono. Mi sono, inoltre, appassionata molto alla danza: durante Amici vedevo spesso i ballerini all’opera e mi sono incuriosita. Sapere quindi, ora, che diversi miei amici ballano per cantanti affermati e aprono tour mondiali è bellissimo. Siamo partiti tutti insieme e ora ciascuno di noi sta facendo progressi”.