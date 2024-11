Quando è entrata nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa al figlio, la mamma di Lorenzo Spolverato ha detto che al ragazzo poteva piacere esclusivamente Shaila Gatta. Ed in effetti, dopo che i due sono volati in Spagna al Gran Hermano, è esplosa la passione. Nel fine settimana, ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio, la mamma del modello milanese ha dato la sua “benedizione” alla coppia, ma non ha risparmiato una critica all’ex velina in merito al comportamento assunto nei confronti di Javier Martinez.

“L’ho capito dal modo in cui si poneva, dagli occhi con cui la guardava, per lei c’era quella cosa in più rispetto alle altre inquiline. Da mamma questa cosa qui l’avevo notata, sapevo sarebbe scoppiata la passione.

Quando parla il cuore è un disastro. Dai suoi sguardi si vedeva, io subito do detto “lui perderà la testa per lei. Poi che uno non volesse perché è un periodo in cui non vuole legami, quando il cuore parla è un disastro. Anche lei sembrerebbe molto presa. In Spagna si sono lasciati andare, tutti e due erano molto attratti l’una dall’altro. Loro sono in quella bolla “non c’è nessuno tranne noi”

Lei comunque si è accorta prima che con Javier non c’era qualcosa di profondo. La vedo in modo diverso: se uno non vuole buttarsi in una storia cerca di capire se può avvicinarsi ad un’altra persona ma quando c’è il cuore non ce la puoi fare. lo sono di larghe vedute anche io ho capito che lei era persa di Lorenzo e cercava una scappatoia. Lei poi era consapevole che sarebbe andata incontro alle critiche. Ha sbagliato nei confronti di Javier perché non è stata chiara, a differenza di Lorenzo che ad Helena ha detto di vederla solo come un’amica.

Secondo me se non crollano lì dentro potrebbero durare nel tempo. Da qui a quando usciranno non si sa, però li vedo proprio presi. Come si fa a fingere in tanti momenti della giornata con quella passione?

Sarebbero attori di Hollywood. Se ad Enzo Paolo danno fastidio le loro effusioni posso capirlo perché lui comunque ha un’altra età. Javier c’è rimasto male e a Lorenzo è dispiaciuto perché sa che Shaila ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare. Era immaginabile che Javier reagisse”.