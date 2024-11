L’ingresso di Alfonso D’Apice nella Casa del Grande Fratello ha inevitabilmente stravolto il percorso nel reality della sua ex fidanzata Federica Petagna. I due giovani napoletani, protagonisti dell’edizione autunnale di Temptation Island, stavano insieme da 8 anni. Poi, anche a causa dell’eccessiva gelosia di lui, i sentimenti della ventenne partenopea sono venuti a mancare, e la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Tra le mura della Casa più spiata d’Italia, i due si sono confrontati sulle ragioni che hanno portato alla rottura. Federica si è lamentata di essere passata come una persona cattiva agli occhi del pubblico, mentre Alfonso ha accusato l’ex fidanzata di aver sbagliato ad iniziare subito una nuova relazione con l’ex tentatore Stefano Tediosi, che varcherà la porta rossa nella puntata di martedì 12 novembre.

“Quelle con Stefano sono cose tue, però mi è scattato un senso di protezione verso di te che mi viene naturale”, ha confessato Alfonso a Federica. Dura la replica di lei: “Tu non conosci Stefano e non puoi dare giudizi. Sei sempre lo stesso, vuoi far vedere tanto che sei cambiato ma sei uguale a prima". D’Apice, a quel punto, ha consigliato all'ex fidanzata di non fidarsi del tentatore, perché secondo lui starebbe agendo per strategia: “Per me ha lanciato delle frecciatine perché sapeva che avrebbero creato hype. Voleva sfruttare la nostra situazione, condividendo delle canzoni che sembravano frecciate rivolte a me. Con altre cose poi voleva far intendere si riferisse a te, non credo sia una persona che ti protegge”.

Successivamente, Alfonso ha accusato Federica di aver sbagliato a iniziare subito una nuova frequentazione dopo la fine della loro storia: “Dici che ora passi come una persona cattiva per il mio tatuaggio o per il fatto che ho pianto a Uomini e Donne, ma tu sulla relazione nuova che hai sbagliato i tempi. Sei uscita da lì dicendo che il problema fosse la gelosia, ma non sei stata onesta, non hai detto ‘Voglio stare con Stefano'. Hai detto: ‘Lo lascio perché non è cambiato'".