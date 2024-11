Nella clip di presentazione di Temptation Island, Federica Petagna e Alfonso D’Apice avevano raccontato di aver iniziato la loro storia d’amore da giovanissimo (avevano rispettivamente 12 e 15 anni). Ieri pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello, l’ultimo arrivato ha raccontato agli altri inquilini come si sono svolti tutti i primi mesi della relazione con la sua ex fidanzata. All’inizio, Federica ha finto di avere 15 anni e di frequentare le superiori, ma quando lui le ha chiesto cosa avesse portato all’esame di terza media, lei ha risposto: “La terza guerra mondiale”. Alfonso quindi capito che Federica stava mentendo, ma ha comunque continuato la conoscenza lei.

“Noi ci siamo conosciuti che lei aveva appena fatto dodici anni e io ne avevo tre in più. Ma io devo anche giustificarmi perché all’inizio non lo sapevo, poi però ho capito tutto per una cosa assurda che ha detto. Abbiamo iniziato a scriverci e lei all’inizio mi ha mentito, mi disse che aveva la mia stessa età, sì, quindici anni. E io c’ho anche creduto.

Quando mi ha detto la verità? Mi pare dopo tre mesi e mezzo, era più o meno settembre. No aspe ma devo raccontare questa storia assurda. Noi ci scrivevamo molto e facevamo tante telefonate, stavamo sempre al telefono. A me iniziarono a venire un po’ di dubbi su questa cosa dell’età. Quindi un giorno le ho voluto fare una domanda e le ho chiesto ‘senti, ma tu all’esame di terza media cosa hai portato?’. ma lei ancora non l’aveva fatto, era in seconda media. Lei mi ha risposto: ‘Ho portato la terza guerra mondiale’. E poi dopo ha ammesso che aveva dodici anni. Però all’inizio ha cercato di fingere di essere mia coetanea”.