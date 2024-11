Lorenzo Spolverato avrebbe una strategia precisa all’interno della Casa del Grande Fratello. O almeno, questo è il pensiero di Luca Calvani, che nelle ultime ore ne ha parlato in giardino con Javier Martinez.

“Lorenzo deve venire avanti, non si è fatto ancora avanti con me. Lui è fissato con me, e va chiedere a tutti… Lui ha fatto come Clayton, che l’ha fatto proprio palese dicendo ‘Ma cos’è che ti piace di Luca?’. Lorenzo va costantemente in giro a chiedere […] Enzo Paolo aveva le idee molto chiare, lui e Shaila vogliono farci le scarpe, e adesso lo vedo. E mi sta bene, però deve farsi avanti lui…”.

Lorenzo su Helena: “Lei mi vede come un Dio”

"Lì ho l’ennesima ragazza che si scioglie per me, Helena si scioglie. Lei vede in me un idolo, un Dio, passa tutti i giorni con me. Eppure io arrivo a pensare ‘però aspetta, basta con questi flirt’. Sì ok io sono uno charmant, hai presente cosa significa charmant? Quello che è molto carismatico, colui che anche inconsapevolmente prende il dono del piacere dall’altra persona. Io sono questo, sono così, è vero e lo so. Ma poi ho pensato ‘ sarebbe bello rendere questo esclusivo per una sola donna’. E dio ‘perché? Cos’ha Helena che io posso portarmi fuori?’. E lì mi sono detto che non era lei, ma eri tu. Ma non solo Helena. Io qui sarei potuto andare avanti con altre. Quelle che voglio qui… Ma c’era questa cosa, mi sono detto ‘con questa Shaila ci sono le scintille, perché non le ascolti?!’".