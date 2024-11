Questa sera, martedì 12 novembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. In studio ci saranno come sempre Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e da Rebecca Staffelli alla postazione social. Di seguito le anticipazioni

E’ previsto un confronto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: nelle ultime ore, infatti, la modella brasiliana ha ammesso di stare male nel vedere Lorenzo felice con Shaila Gatta, dato che i due “piccioncini” non risparmiano effusioni e momenti di tenerezza anche in presenza degli altri concorrenti. Una gelosia, quella di Helena, che sta rendendo complicato il suo soggiorno all'interno della Casa più spiata d’Italia e, proprio per questo motivo, nel corso della puntata ci sarà un confronto diretto tra i due.

Poi, spazio al rapporto tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due ex volti di Temptation Island, dopo essersi detti addio al termine del “viaggio nei sentimenti”, si sono ritrovati insieme nella Casa e in questi giorni sono apparsi nuovamente complici. Tuttavia, l’idillio potrebbe essere interrotto dall’ingresso di Stefano Tediosi, ex tentatore e attuale frequentazione di Federica, che questa sera varcherà la porta rossa e diventerà un nuovo concorrente.

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello ci sarà anche il ritorno di Tommaso Franchi dopo una settimana trascorsa in Spagna al Gran Hermano, durante la quale ha di fatto chiuso alla possibilità di iniziare una storia con Maica Benedicto. Ma non solo. L’idraulico toscano ha anche dichiarato di non voler intraprendere una relazione nemmeno con Mariavittoria Minghetti: “Sono entrato da single, ed esco da single”.

Un blocco della puntata sarà dedicato anche al “triangolo” che in realtà non è più “triangolo” formato da Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e ci saranno due sorprese, rispettivamente per Mariavittoria Minghetti e Ilaria Galassi.

Dopo la “momentanea” uscita di Enzo Poalo Turchi, il pubblico si chiede cosa sia accaduto e se rientrerà nella Casa. Questa sera Alfonso Signorini farà luce sulla vicenda.

Infine spazio al televoto di questa settimana: MariaVittoria, Shaila e Clayton sono i tre concorrenti in nomination, ma nessuno di loro sarà eliminato dal gioco. Il pubblico, infatti, sarà chiamato a decidere il nome della persona che intende salvare: i due più votati saranno immuni dalla prossima nomination.