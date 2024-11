Ieri a Pomeriggio 5, Stefania Orlando ha commentato quello che è accaduto nelle ultime ore tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. Secondo l’ex vippona, il modello milanese starebbe illudendo la coinquilina con il solo scopo di gonfiare il suo ego e fregandosene dei sentimenti di Helena.

“Io non penso che Helena sia innamorata di lui, questo è eccessivo. Secondo me lei è rimasta scottata, perché si è illusa all’inizio, ma lui l’ha illusa e continua ad illuderla. Lui alimenta il suo ego attraverso questa povera ragazza che è totalmente vittima indifesa e non riesce a realizzare. Lei è convinta che quelle di Lorenzo siano attenzioni. Invece Lorenzo vuole prendere da lei un po’ di energia. Perché a lui piace avere sia la fidanzata che l’altra che alimenta il suo ego. Cosa è successo dietro le tende del Grande Fratello? La stagione dell’amore dei paguri”.

Alcune settimane fa, sempre Stefania Orlando aveva espresso diverse perplessità sulla storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (prendendosi anche gli insulti degli Shailenzo): “Ma chi ci crede a questa recita? Hanno creato una sceneggiata, un teatrino e si capisce che è questo. Vanno in Spagna e mettono su questa relazione. Dai, su, è molto divertente, però non ci crede nessuno, scusate”.

Quel che è certo è che Lorenzo è poco chiaro, sia con Helena che con Shaila. Perché se all’ex velina ha detto che la Prestes “lo considera un idolo, un Dio, che si scioglie per lui”, alla modella brasiliana ha confidato che se fosse felice tra le braccia di un altro uomo a lui “darebbe un po’ fastidio”.