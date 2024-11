Cos’è successo davvero tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sotto le coperte? Le immagini dei due concorrenti del Grande Fratello impegnati in un momento particolarmente “rovente” ha fatto il giro del web (clicca QUI per l’articolo). L’ex velina e il modello milanese erano a letto quando, coprendosi con le lenzuola, hanno assunto una posizione singolare, tutto davanti agli occhi di Yulia Bruschi e Luca Giglioli, appostati a pochi centimetri da loro. Una scena che ha colpito i telespettatori ma anche Alfonso Signorini.

Nel corso della puntata del GF andata in onda il 12 novembre, il conduttore ha chiesto lumi proprio ai diretti interessati. Pur parafrasando l’allusione in maniera tale da renderla adatta alla “fascia protetta” di una diretta televisiva, Alfonso ha lasciato intendere di avere immaginato un’interpretazione dei fatti molto vicina a quella ipotizzata dagli spettatori. “Stamattina ho visto che il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse”, è stato il commento di Signorini, che poi ha aggiunto: “Non le voglio neanche far vedere ma grandi vette. Helena, menomale che dormivi da un’altra parte ma ti assicuro che… vabbé”. Le telecamere hanno quindi inquadrato Shaila e Lorenzo che hanno tentato di negare senza apparire troppo convinti. “No, Alfonso, era la prospettiva”, ha provato a dire Spolverato. Ma l’espressione imbarazzata della Gatta sembrava rivelare una storia diversa.