Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati andare (di nuovo), e la scena è stata giudicata eccessivamente “esplicita” dalla regia, che è stata costretta a censurarli.

Questa mattina, infatti, l’ex velina ha raggiunto il modello milanese nel letto “mostrando” il lato B – in parte scoperto – alla telecamera. In seguito si sono avvinghiati e la regia ha prontamente cambiato inquadratura “virando” su Amanda Lecciso che si trovava in giardino. “La sobrietà e la raffinatezza davanti alle telecamere sul Canale 55 di Shaila e Lorenzo! No words e non si tratta di essere bacchettoni! Pessimi esibizionisti”, ha commentato un utente.

Non è la prima volta che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano trasportare dalla passione. Già nella casa del Gran Hermano si erano distinti per un trasporto definito da alcuni “fuori controllo”. Frasi spinte e proposte hot che hanno condotto a cercare un'intimità sotto il piumone.

Poi, durante la notte di Halloween, dopo giorni di fuoco con pomiciate in magazzino e in ogni angolo della Casa, a un certo punto i due si sono appartati vicino alla Porta Rossa e non sono riusciti a trattenersi. Anche in quell’occasione la scena è stata censurata dalla regia, anche se diversi utenti hanno ripreso il momento e hanno condiviso il video sui social.