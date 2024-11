Nei giorni scorsi è scoppiata una lite furibonda al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. L’ex velina si è infatti ingelosita dopo aver notato che il modello milanese stava chiacchierando con Helena Prestes.

“Dentro cantavano e a me dava fastidio. Volevo cambiare aria. Ho pensato di uscire in giardino e bere una camomilla – ha detto Lorenzo -. Ho visto Helena tranquilla e le ho detto: ‘Helena ti va?’, dato che beccarla tranquilla è molto difficile. Ci siamo messi qua. Quanto è durato? Una mezz'oretta e finalmente ho capito anche cosa c'è nella sua testa”. Shaila ha replicato: “Per me non è un problema se tu parli con lei. Io sono un po’ gelosa e vado in gelosia. Sono gelosa, sono istintiva e mi rode. Io non vado a parlare con altri che poi mi ficcano strane idee in testa, io ragiono con il mio cervello. Ma ripeto che per me puoi parlarci. Solo che mi dici che hai mal di testa e che saresti venuto a letto. Poi ti vedo da solo fuori, dopo ti vedo in piscina con lei e la cosa mi infastidisce. Se mi avessi detto ‘sento l’esigenza di parlare con lei’ ti avrei detto anche io che andava bene. Io stavo venendo da te e vi trovo insieme, mi sono sentita una cretina. Ero lì che venivo per darti un bacino e sentire come stavi. Sarò troppo istintiva, ma almeno sono onesta. Avevi detto che saresti venuto a fare le maschere, la skin care e poi a letto perché non stavi bene, invece hai voluto fare il confronto con lei. Ah, hai visto lei e hai sentito il bisogno di parlare con lei? Bene, vai da lei, vai da Helena zio, ciao”.

Ovviamente, la lite tra Lorenzo e Shaila non è passata inosservata, e nelle ultime ore la stessa Helena l’ha commentata con Amanda Lecciso. La modella brasiliana ritiene che al momento tra i due non ci sia del vero amore, e che la Gatta non riesce ad accettare Spolverato nella sua totalità. “Io non mi sarei ingelosita perché lo sentirei mio. La mia sensazione è che faccia certe scenate solo per mettere in atto l’ennesima dinamica. Una donna sicura del proprio uomo non dovrebbe essere infastidita dal vederlo con un’amica. Anzi, al posto di Shaila spingerei Lorenzo ad essere se stesso e farei finta di nulla nel vederlo con un’altra”, ha commentato la Prestes.