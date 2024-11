Nelle ultime ore, Luca Calvani e Javier Martinez si sono confrontati in merito ad alcuni coinquilini e ad alcune dinamiche del Grande Fratello.

Dopo aver accusato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di essere la causa scatenante dell’uscita “momentanea” di Enzo Paolo Turchi (clicca QUI per l’articolo), l’attore toscano e il pallavolista argentino hanno analizzato il comportamento del duo delle Non è la Rai formato da Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.

Luca Calvani contro le Non è la Rai

“Eleonora non era finta, non riusciva a fingere. Non dico che loro siano finte, però loro se l’accomodano un po’, capito? Loro vogliono essere amiche di tutti, vogliono saper tutto, vogliono rimanere dentro, quindi è difficile che si schierino. ‘Beviamoci una tisana e parliamone, ieri ti odiavamo ma adesso vogliamo sapere perché non dovremmo odiarti, ce lo spieghi?’. Non può essere così, non si può sempre chiarire. Delle volte bisogna anche stare. Se hai dei principi…”.