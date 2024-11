Nelle ultime ore le telecamere del Grande Fratello hanno mostrato una conversazione decisamente interessante tra Luca Calvani e Javier Martinez. L’attore toscano e il pallavolista argentino si sono confrontati in merito alle dinamiche del reality show, facendo anche alcune riflessioni su Enzo Paolo Turchi e sulla sua “momentanea” uscita dalla Casa.

In particolare, i due gieffini hanno toccato l'argomento relativo a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che tanto sta facendo discutere dentro e fuori le mura della Casa. "Enzo aveva le idee molto chiare. Mi disse: 'ci vogliono fare le scarpe, lei a me e lui a te. E ora lo vedo!", ha detto Calvani.

Nelle passate settimane il coreografo si era scagliato proprio contro la coppia, sostenendo che volevano prendere il controllo della Casa: "Vogliono prendere il controllo della Casa. Tutti gli stanno intorno perché pensano che siano i più importanti. Loro fanno così per non farsi nominare".

Luca, così come Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, è particolarmente provato dall'uscita di Enzo Paolo, ed ha spiegato a Javier il motivo per il quale Turchi avrebbe scelto di abbandonare il reality: "Per lui sono contento. Quello che mi dispiace è che lui sia uscito perché questa roba gli faceva schifo".