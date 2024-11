L’uscita “momentanea” di Enzo Paolo Turchi dalla Casa del Grande Fratello ha scatenato non poche polemiche (clicca QUI per l’articolo), e ha gettato nello sconforto Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Per le due gieffine, il coreografo era diventata una figura importante e la sua assenza già sta pesando. Sotto la coperta in giardino, le due si lasciano andare a un pianto liberatorio, ripensando a tutte le qualità del ballerino.

“L'ho detto anche ieri a Clayton, Enzo è la persona di cui forse mi fido di più. Ti capisce con uno sguardo”, confida Mariavittoria a Jessica. il medico estetico è infatti molto colpita dalla capacità di Turchi di cogliere al volo le emozioni altrui. “È come un padre per me”, aggiunge e teme che l'atmosfera in Casa senza di lui potrebbe presto cambiare in maniera negativa. Proprio il fatto di essere un “padre” è però la cosa che lo fa soffrire di più all'interno del reality. "Lui ha un pensiero fisso, vuole stare vicino a sua figlia Maria”, ribatte Jessica.

I rumor sulla volontà di Enzo Paolo Turchi di abbandonare la Casa circolavano già da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma direttamente dal sito ufficiale del Grande Fratello, che spiega l’assenza del ballerino con queste parole: "Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello". Non conosciamo quali siano questi “motivi personali”, né tantomeno se il gieffino tornerà effettivamente nella Casa. L’unica cosa certa è che di recente il coreografo ha dichiarato di voler interrompere la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti. Non ce la faccio. In punto di morte, cosa pagheresti per…". In quel caso la regia ha staccato l’audio, ma il ballerino, confidandosi con Luca Calvani, aveva espresso la sua intenzione di lasciare il reality.