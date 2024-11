Questa sera, martedì 12 novembre, andrà in onda su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Nel corso della settimana Federica ha avuto modo di cercare un chiarimento con il suo ex fidanzato Alfonso ma, questa sera, entrerà in gioco Stefano Tediosi, al quale è molto vicina dopo l'esperienza a Temptation Island. Sarà la prima volta in cui Alfonso e Stefano avranno modo di confrontarsi, cosa succederà?

Dopo una lunga settimana trascorsa nella Casa di Gran Hermano, Tommaso tornerà in Casa. Come reagirà Mariavittoria, attanagliata dai dubbi su quello che è successo in Spagna?

Questa sera ci sarà anche modo di scoprire cosa è accaduto a Enzo Paolo che ieri ha momentaneamente abbandonato il gioco.

Infine, spazio all'esito del televoto. Chi verrà salvato tra Clayton, Mariavittoria e Shaila?