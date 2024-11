Nel corso dodicesima puntata del Grande Fratello trasmessa martedì 12 novembre, Alfonso Signorini ha cercato di scoprire se tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sia vero amore o mera strategia, chiedendo ai telespettatori di esprimersi sulla questione. Nella Casa, invece, c’è chi ha le idee chiarissime su di loro, ovvero Luca Calvani: “Volevano le clip, dovrebbero essere più furbi”.

Signorini commenta la passione tra Shaila e Lorenzo

Il conduttore si è chiesto se la storia tra Shaila e Lorenzo sia genuina: “La loro passione è scoppiata in Spagna e questo ha dato adito a parecchi dubbi sulla spontaneità del loro rapporto, tanto che in molti pensavano che fosse un copione”. Ha poi lanciato una frecciatina sul loro comportamento all'interno della Casa: “Il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse. Certo che non vi risparmiate”. Il riferimento era agli atteggiamenti dei concorrenti nelle ultime ore, catturati dalle telecamere e diventati virali sui social (leggi QUI per l’articolo).

Shaila e Lorenzo sott'attacco

In una clip andata in onda nel corso dell’ultima puntata del GF, si sente Javier Martinez confessare a Enzo Paolo Turchi – convinto che Shaila e Lorenzo recitino – di essere felice di averla allontanata: “Amanda mi ha detto che ho scansato un fosso. Lei è fatta per stare con il giocatore di serie A. Mi ha detto che se fossi stato ricco sarebbe stato meglio, mi parlava sempre di viaggi”. Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi sono invece convinte che si tratti di uno “show” e che ci sia una strategia di mezzo. Secondo Helena Prestes, poi, Shaila starebbe usando Lorenzo per visibilità. L'opinione più tagliente, però, l'ha espressa Luca Calvani: “Io non ce la faccio più. Sono chiamato a commentare perché sono qui. Dico che dovete essere un po’ più furbi. Siete un po' meglio come migliori amici che come amanti. Volete le prime clip, i primi blocchi del programma”. L’ex velina si è detta disinteressata alle critiche: “La verità si vede, forse qualcuno rosica. A me non frega niente”.

Questa mattina il clima tra le mura della Casa più spiata d’Italia è più teso che mai. Sfogandosi con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, Luca Calvani ha tirato nuove bordate a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Purtroppo non abbiamo Nicole Kidman e Tom Cruise, abbiamo Shaila e Lorenzo, questi sono gli attori che mi sono stati dati, sono il regista della fiction più sfigata d’Italia”.