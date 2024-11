Poco dopo l’ingresso al Grande Fratello di Stefano Tediosi, che è andato a comporre il triangolo targato Temptation Island con Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Jessica Morlacchi ha commentato in maniera pungente la dinamica.

“Io ho provato un po’ di imbarazzo, ho detto ‘pensa, non accarezzo i miei cani da un mese e mezzo per vedere questo’ – ha esordito la cantante -. Mi sono sentita un attimo in imbarazzo. Devo stare chiusa in stanza dieci minuti per sentire questo discorso che per me poteva benissimo essere doppiato dalla Gialappa’s. Quando Stefano è arrivato e ha parlato con Federica, io mi sono sentita in imbarazzo. E non voglio né tirarmela né farti sentire che io sono di più, anche se dentro di me lo sento che sono qualcosa in più. E non me lo devono dire gli altri, perché me lo dico da sola. Ho proprio pensato ‘cavolo, il livello è veramente basso'”.

Jessica, già stufa del triangolo amoroso, ancora non sa che presto potrebbe trasformarsi in un pentagono. Questo perché sono spuntati una certa Erica, presunta fidanzata di Stefano con cui starebbe da ben tre anni, e Giovanni De Rosa, ex tentatore che ha rivelato di avere avuto un flirt con Federica.

Il retroscena svelato da Deianira Marzano

“Erica è la fidanzata di Stefano da tre anni, della cui relazione abbiamo tutte le prove. Stefano aveva detto a Erica che sarebbe partito per Temptation Island solo pochi giorni prima, giustificandosi dicendo che si trattava di un’opportunità di lavoro, un’occasione di guadagno, e assicurandola che il loro rapporto sarebbe rimasto solido perché lui era innamoratissimo di lei e desiderava costruire una famiglia insieme. Ovviamente, lei non accetta assolutamente questa situazione. Nonostante la loro storia, lui decide comunque di partecipare a Temptation Island e addirittura, al Grande Fratello, senza neanche avvisarla: lei lo scopre dai giornali. Il giorno successivo Stefano va da lei al negozio dove lavora, cercando di giustificarsi, ma lei non accetta le sue scuse e racconta tutto a un’amica, che poi riferisce tutto a me, inviandomi anche video che documentano i tre anni della loro relazione. Abbiamo tutte, tutte le prove”.