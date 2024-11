Continua a far discutere il triangolo amoroso formato da Stefano Tediosi, Federica Petagna e Alfonso D’Apice. In queste ore, infatti, sono in tanti a dire la loro sulla dinamica nata a Temptation Island e trasferitasi nella Casa del Grande Fratello.

L’ultimo a commentare la vicenda è stato Alessandro Autera, anche lui ex volto del programma condotto da Filippo Bisciglia, che ha scelto di prendere le parti dell’amico Stefano, muovendo accuse nei confronti di Alfonso: “Lui ha sfruttato lei per andare al GF”, ha detto in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni.

Inoltre, ha aggiunto che D’Apice dovrebbe smettere di manipolare Federica coinvolgendo sempre la famiglia di lei nei suoi discorsi. Alessandro sostiene che Alfonso dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di parlare di Tediosi, soprattutto in virtù del fatto che i due non si conoscono.

Autera ha anche smentito le recenti dichiarazioni di Erica, la presunta ex fidanzata di Stefano, la quale ha confessato di aver avuto una relazione segreta con l’ex tentatore, e di essere stato in contatto con quest’ultimo prima del suo ingresso nella Casa. Secondo Alessandro, Erica sarebbe alla ricerca di visibilità.