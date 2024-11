Marina La Rosa, attualmente nel cast della nuova edizione de La Talpa, è senza dubbio una delle figure più “iconiche” legate al Grande Fratello. Dopo la fortunatissima esperienza nella prima edizione del reality show all’epoca condotto da Daria Bignardi, era ricercatissima, tanto che al settimanale Oggi ha rivelato che prendeva fino a 50 milioni di lire per ogni singola apparizione in discoteca.

“Ci pagavano tutto cash, con le banconote stipate nei sacchi. Le guardavo in silenzio, a volte le spargevo sul letto dell’albergo: dicono che porti male, e infatti non è rimasto niente. Ho aiutato qualcuno, fatto lunghi viaggi, pagato affitti folli, ma non ho comprato niente di durevole. Non ci pensavi a mettere via qualcosa. Durò due anni, quella follia. Quando i cachet diminuirono, mi sfilai. Perché il giochino era questo: ti metti accanto al deejay, tutti ti gridano ‘Faccela vedé, faccela toccà’, tu fai due sorrisi e te ne vai. Non era così gratificante”.

A parte le serate in discoteca, Marina La Rosa è stata per diversi anni ospite di bari salotti televisivi e ha preso parte ad alcuni reality show (L’Isola dei Famosi e Reality Circus), ha recitato in spettacoli teatrali e anche in qualche fiction come Carabinieri e Terra Nostra. Ad un certo punto, però, non ha voluto più sapere nulla di quell’ambiente, perché la sua fama da gatta morta la faceva avvicinare a persone “viscide”.

“Ogni volta che facevo un incontro per un film, purtroppo, il mio ‘stigma’, la mia fama di ‘gatta morta’ arrivava insieme a me e tutti, produttori, attori e registi, erano convinti che mi avrebbero portato a letto con uno schiocco di dita. Succede una, due, tre volte: alla quarta molli. Senza denunciare, perché non erano i tempi: loro avevano nomi grossissimi, chi avrebbe creduto alla ‘gatta morta’?”.