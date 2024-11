Luca Calvani è sbottato al Grande Fratello. L’attore toscano ritiene che il reality show sia completamente incentrato su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e si è chiesto cosa ci stiano a fare gli altri concorrenti se vengono presi a malapena in considerazione durante la diretta.

Luca Calvani si è confidato con Mariavittoria Minghetti: “Che succede la fuori? È possibile che un programma televisivo sia tutto sulle solite due persone. Adesso ce ne sono altri tre che monopolizzeranno tutto il resto. Ma noi che ci stiamo a fare qui?”. Il riferimento di Calvani è a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e a Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. In un'altra occasione, Luca ha poi ribadito il concetto: “Vorrei che ogni tanto si parlasse magari anche vagamente d'altro”. Pamela Petrarolo lo ha invitato ad abbandonare le speranze: “Pensa che ancora dobbiamo iniziare con l'altro triangolo, non finiremo mai”.

Calvani ha notato una certa scaltrezza nel modo in cui Lorenzo sta gestendo il triangolo con Shaila e Helena Prestes: “Lui che chiama Helena all'ora di pranzo. Lo fa all'ora di pranzo quando la gente guarda. Capito? Amore, qui siamo al professionismo. È scaltrezza”. Yulia Bruschi, allora, gli ha confidato di essere d'accordo con lui. Ritiene che Spolverato conosca bene il reality e farebbe qualsiasi cosa per arrivare in finale: “Lorenzo sa come deve fare. Lo ha detto anche più di una volta. Non è scemo, è di un'intelligenza super. Questo è il suo lavoro, lui vorrebbe arrivare alla fine e farebbe di tutto per arrivarci”.