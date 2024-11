Negli ultimi giorni è parso evidente l'avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello.

Dopo aver archiviato in maniera definitiva rispettivamente la conoscenza con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno iniziato a trascorrere molto tempo insieme, scambiandosi abbracci e gesti d'affetto. Tuttavia, confidandosi con Amanda Lecciso, Javier ha espresso alcuni dubbi circa il suo reale coinvolgimento per la coinquilina. Quando la sorella di Loredana gli ha detto: "Non sei convinto? Se non sei convinto, frena, se siamo a letto io e te non è niente. Però se ti addormenti con una persona che un po' ci spera... Non ne avete mai parlato in maniera più aperta?", Martinez ha confessato: "No, io non sto facendo niente. Non siamo ancora in quella fase in cui lei potrebbe dirmi 'Cosa ti aspetti?'. Potrei definirla un'amicizia che mi fa bene, queste cose che lei fa, questo abbraccio sentito... a me fa piacere. E' una persona rispettosa e di cuore, e a me questa cosa piace molto, però c'è qualcosa che frena. E ci può anche stare perché è l'inizio".

Intanto, Javier si è confrontato con Helena spiegandole di non provare più alcun interesse per Shaila: "Delle volte provo ad immaginare come potrebbe essere un ritorno e non vedo possibile una cosa del genere. Se lei tornasse io non direi 'S', va bene', come faccio? Non c'è proprio empatia, come faccio a tornare con una persona così? Quando stavo con lei, Lorenzo c'era nell'orbita, lei ci parlava, adesso che lei sta con lui io mi stacco perché sono fatto così, non cerco l'amicizia, non mi importa. Non so se ti sei innamorata di Lorenzo, secondo mem no, era una presa bene per la situazione di cui adesso senti la mancanza. Innamorarsi qui dentro è difficile, ma magari tu sei fatta in unn modo e ci riesci a innamorarti di una persona nel giro di poco".