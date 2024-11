Non accenna a ridimensionarsi la rivolta social contro Lorenzo Spolverato. Da più di quattro giorni l’hashtag #FuoriLorenzo è in tendenza ai primi posti su X (ex Twitter), e il modello milanese non fa nulla per placare l’ira degli utenti, anzi.

Al Grande Fratello, da quando Helena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati, Lorenzo sta andando da tutti i coinquilini ad insinuare dubbi sulla modella brasiliana e il pallavolista argentino, che ha etichettato come “lupi” e “falsi”. Due notti fa, Spolverato si è appartato con Stefano Tediosi e gli ha confidato di voler “fare fuori” Helena e Javier. Ovviamente queste parole non sono passate inosservate, ma a gettare ulteriore benzina sul fuoco sono state alcune affermazioni fatte ieri sera da Lorenzo sempre sul conto Javier e Helena: “Ti porto a sentire una storia stasera, l’hanno inventata uno che si chiama Javier e l’altra Helena, sono gli autori. È una storia horror… prima era horror adesso è diventato amore, poi tornerà horror”.

"Voglio far fuori Helena e Lorenzo"

“Qui ci sono almeno due lupi, o meglio Javier ed Helena sono sicuro due lupi e poi ce ne sono altri due in questa casa, ma intanto mi concentro su loro. Li voglio far fuori perché lui è una pedina unita a quella di Helena. lei la voglio far fuori perché mi ha preso in giro per tutto questo tempo. Parla di lealtà, ma lei non l’ha mai avuta con me. Diceva cose con me, poi in puntata uscivano altre cose, poi si scusava, mi riparlava per chiarire e nelle puntate dopo uscivano altre cose. Ora parla con Shaila, chiariscono, io mi confronto e dice cose diverse.

E quindi dico ‘perché lo sta facendo?’. Non è stabile come ragazza, lei è proprio instabile. Non essendo stabile e intralciando la mia relazione, è un ostacolo e quindi mi dà fastidio. E mi darebbe ancora più fastidio se mai dovesse vincere. Perché poi lì entra la competizione… a pezza di me**a. Loro due più di tutti. Poi ne ho altri due di lupi, che in realtà li lascio perdere per il momento, voglio capire. Tommaso dice che sono il veggente e che ho scoperto tutti i lupi. Principalmente sono Javier ed Helena e casualmente si sono uniti. Io in puntata parlerò, e sono carico a molla. La verità l’ho detta in un confessionale bello lungo”.