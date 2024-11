Non sembra volersi in alcun modo placare la rivolta social nei confronti di Lorenzo Spolverato. E’ da ormai quattro giorni che l’hashtag #FuoriLorenzo è in tendenza su Twitter (solo nel primo giorno ha ottenuto 24mila tweet), e anche Beatrice Luzzi, ospite di Pomeriggio 5, ha parlato del modello milanese e dei suoi comportamenti finiti al centro dell’attenzione e per i quali rischierebbe un provvedimento disciplinare.

Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo si è lasciato andare a diverse esternazioni, alcune delle quali piuttosto gravi. L’opinionista, ospite di Myrta Merlino, ha commentato quando sta succedendo, accusando Spolverato di aver “superato molti limiti”: “Sì, Lorenzo va detto che è molto, molto aggressivo. Sì, lo ripeto, lui è molto aggressivo, non è migliorato affatto, anzi è anche peggiorato. Questo perché lì dentro più passa il tempo, più l’inconscio viene fuori, i freni inibitori si abbassano. E quindi effettivamente ha superato molti limiti”.

È attualmente in trend su Twitter l’hashtag #FuoriLorenzo. Il riferimento è al modello milanese che negli ultimi giorni si è rivolto con parole forti a Shaila Gatta e a Helena Prestes. Dopo aver aggredito verbalmente la modella brasiliana, ha commentato così con l’ex velina: “Fa niente, se lo merita”. Poi, alla ballerina napoletana, ha raccontato: “Tu mi devi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. Sto facendo anch’io dei passi. Non pensare sia fatto e finito. Ho un cervello ma non sono fatto e finito. Ed è strano che in due litigate non ti abbia ancora insultato”. Al centro delle discussioni su X anche un video di poche ore fa nel quale Lorenzo descriverebbe Helena come una “pu**ana”.

Spolverato rischia dunque un provvedimento disciplinare? L’ipotesi è che possa essere mandato d’ufficio in Nomination, oppure che ci sarà una strigliata da parte di Alfonso Signorini nei suoi confronti. Tuttavia, il popolo social spinge per una squalifica immediata. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera, martedì 19 novembre, per scoprire il destino del concorrente.