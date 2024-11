In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Amadeus ha parlato di sua moglie Giovanna Civitillo, del Festival di Sanremo, di Chiara Ferragni e Fedez e del suo passaggio dalla Rai a Warner Bros. Discovery, dove conduce Chissà chi è e La Corrida.

Se quest’ultimo programma sta riportando risultati soddisfacenti, il rebot de I Soliti Ignoti non riesce a decollare. La media si è fermata al 2% di share, e per questo motivo si è scelto di stopparlo a gennaio e di non proseguire per l’intera stagione televisiva.

“Se a gennaio farà un altro programma in access prime time? C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai, tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi, e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando”.

Come sottolineato da DavideMaggio.it, però, a gennaio sul Nove in access prime time tornerà la nuova edizione di Cash o Trash – Chi Offre Di Più?. Il nuovo programma di Amadeus, quindi, o slitterà a settembre 2025 oppure sarà trasmesso prima e/o dopo quello condotto da Paolo Conticini.