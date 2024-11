Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 19 novembre, Luca Calvani si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa, dicendo la sua sulla ramanzina che Alfonso Signorini ha fatto a Lorenzo Spolverato. Il conduttore è stato molto chiaro: se il modello milanese non si darà una regolata verranno presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Lorenzo ha incassato il colpo ma, subito dopo la puntata, Calvani ha rincarato la dose durante un faccia a faccia, facendo presente al coinquilino quanto fosse stato pesante il richiamo di Signorini. “Ma tu pensi che la bastonata sia la nomination? La bastonata è sentirsi dire da Alfonso che sei arrogante. Quella è l'unica bastonata che hai preso”, ha esclamato Luca parlando con Lorenzo. “Sì, ma con quella ci farò il conto”, ha risposto Spolverato, che subito dopo si è ritrovato a parlare con altri concorrenti e ha usato nuovamente parole poco carine nei confronti di Helena. “Siamo in un manicomio che gli dobbiamo andare dietro? Siamo degli assistenti sanitari?” Parole che hanno fatto nuovamente divampare la rivolta dei social contro di lui.

“Quando finirà questo schifo nei confronti di Helena? Quando uscirà dalla casa questa persona?”, ha commentato un utente. E ancora: “Questa cosa è veramente grave, dovrebbe essere squalificato dal programma”; “Uno che è stato richiamato in diretta da Signorini continua a dire queste cose? Il concetto non lo ha afferrato per niente. Lo manderei fuori subito”.