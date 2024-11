Chi si aspettava che venissero presi provvedimenti nei confronti di Lorenzo Spolverato è rimasto deluso. Negli ultimi giorni, contro il modello milanese si è scatenata una vera e propria rivolta sui social (l’hashtag #FuoriLorenzo è rimasto nei trend di Twitter per cinque giorni consecutivi) per via di alcune sue affermazioni discutibili e alcuni suoi atteggiamenti in particolare nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez, quest’ultimo suo acerrimo rivale tra le mura della Casa del Grande Fratello.

Nel corso della tredicesima puntata del reality show, andata in onda ieri, martedì 19 novembre, è accaduto qualcosa di surreale. Alfonso Signorini ha infatti interpellato Lorenzo come “consulente sentimentale” di Stefano Tediosi, senza fare mai riferimeto agl atteggiamenti sopra le righe del modello milanese. Solo intorno alla mezzanotte, il conduttore ha richiamato Spolverato all’ordine e all’uso delle buone maniere: “Stai attento perché altrimenti dovremmo prendere dei provvedimenti disciplinari, devi darti una regolata. Sei un po’ arrogante”. Spoiler: la produzione non prenderà mai provvedimenti (Lorenzo serve troppo nella Casa), e Spolverato si limiterà a fare il “soldatino” per un po’ per far calmare le acque. Eppure, nelle passate edizioni, c’è gente che è stata squalificata per molto, ma molto meno.