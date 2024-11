Javier Martinez è tra i concorrenti che stanno trascorrenti alcuni giorni nel Tugurio della Casa del Grande Fratello. La distanza da Helena Prestes gli sta consentendo di comprendere cosa prova davvero per la modella brasiliana. Il pallavolista argentino si è reso conto di non sentire la mancanza della coinquilina e di non provare nei suoi confronti alcun trasporto di natura sentimentale. E’ stato lui stesso a confidarlo a Mariavittoria Minghetti.

Javier Martinez frena su Helena Prestes

Javier Martinez ha confidato a Mariavittoria Minghetti che Helena Prestes potrebbe esserci rimasta male, perché pur essendo nel Tugurio non si è premurato di chiamarla per parlare con lei attraverso la porta. Il medico estetico ha replicato: “Ma ti analizzi su un'altra cosa che sarebbe molto più interessante da analizzare? Ti è venuto di pensare di chiamare Helena alla porta”. Javier non ha avuto dubbi: “No. Io in questo sono molto chiaro e ne parlerò con lei”.

Javier ha proseguito nella sua confidenza: “So che ci è rimasta male, mi ha detto che è venuta tre volte oggi. Ero in doccia? No, la cosa è diversa. Quanto ne sento davvero il bisogno? Secondo me si aspettava un ‘Mi manchi'. Lei mi ha detto: ‘Mi sei mancato oggi, mi è mancato il tuo sorriso'. E io ho risposto ‘Ah sì'.

Mi sono mancati certi gesti, certe cose che di lei a me piacciono. Come il suo abbraccio. Ma mi manca sentimentalmente? Emotivamente? Mi mancano alcuni gesti suoi, mi manca lei in alcune cose, ma non mi manca come potrebbe mancare Shaila a Lorenzo. […] Io sono sicuro delle risposte che mi sto dando. Ho paura che ci resti male. Mi mette in difficoltà. Io non ho nessuna colpa però è troppo facile dire così. Mi dispiace che una persona pensi a me, mentre io non la penso allo stesso modo. Io non credo di avere un trasporto nei suoi confronti”.