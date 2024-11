Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello trasmessa ieri, martedì 26 novembre, Alfonso D’Apice e Federica Petagna hanno avuto un nuovo confronto. La giovane estetista partenopea ha raccontato di essere confusa sui suoi sentimenti e sull'infatuazione che prova per Stefano Tediosi. Davanti all'ex fidanzato ha confessato: “Voglio prendermi del tempo da sola, con me stessa”.

Il confronto tra Alfondo D'Apice e Federica Petagna

Alfonso è stato il primo a prendere la parola davanti a Federica: “La storia che stiamo raccontando sta venendo letta male. Sono sempre innamorato di te, ma tu sei venuta da me. Mi hai detto cose importanti qui, mi hai chiesto di lasciarmi andare. Mi sono fidato di te, delle parole che mi hai detto. Ci ho creduto e ho messo tutto da parte. Ho fatto finta che non fosse successo nulla. Se io ieri mi sentivo in diritto di sentirmi il tuo fidanzato, è perché tu mi hai detto delle cose importanti. Non ti tengo legata o vincolata a me, io sono più presente perché tu hai detto che vuoi me".

La Petagna ha smentito di aver scelto di tornare insieme a lui: “Non ho detto che voglio te al 100 %. Abbiamo litigato fino a poco prima che entrassi nel tugurio. Dissi che avrei chiuso con Stefano, ma io ti dissi anche che lui non mi era indifferente”. Poi, ha spiegato di essere giunta ad una conclusione: “Alfonso mi protegge da qualsiasi cosa, ma mi sento di doverlo proteggere da me stessa. Capisco che ho fatto casino, ho sbagliato in alcune cose. Visto che devo capire cosa provo, scelgo di stare da sola, con me stessa”. “Se non avessi avuto da lei quelle confidenze, non mi sarei mai lasciato andare”, ha proseguito D’Apice, sottolineando che la sua gelosia nei confronti di Stefano è stata solo una conseguenza delle parole a lui confessate dalla ex.

Chiamato a intervenire sulla questione dopo il confronto, Stefano ha commentato: “Io non mollo, però è giusto che si prenda del tempo per sé stessa”. Ha poi preso parola Beatrice Luzzi per dare il suo parere sulla gelosia di Alfonso: “Escludo che Federica riesca a stare da sola. Sicuramente adesso starà con Stefano, quando tornerà Alfonso vedremo. Qualunque fosse la teoria del loro rapporto, la verità è che se c'è controllo, non è amore”.