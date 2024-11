Una coppia nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe presto convolare a nozze e starebbe organizzando il giorno del matrimonio nei minimi dettagli.

Stiamo parlando di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, che si sono conosciuti tre anni fa durante il reality show condotto da Alfonso Signorini. Da allora, i due non si sono più lasciati e hanno deciso di fare il grande passo, ovvero diventare marito e moglie.

A rivelare la loro intenzione di sposarsi erano già stati i diretti interessati la scorsa estate, quando durante una vacanza in Grecia, la modella napoletana aveva condiviso sul suo account Instagram una foto insieme al fidanzato, e all'anulare sinistro era visibile un anello. A confermare la proposta di matrimonio la didascalia scritta da Federica, ovvero le emoji di un core rosso e di un anello con diamanti, simbolo delle nozze.

Nelle ultime ore, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che i due ex gieffini sarebbero già alle prese con l'organizzazione del matrimonio: "Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi prossimi al matrimonio. Stanno organizzando tutto per coronare il loro sogno d'amore. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, ha dimostrato nel tempo che il loro sentimento era autentico e solido, trasformandosi in una storia d'amore reale e duratura".