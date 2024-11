Il licenziamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle è stato un vero e proprio coup de theatre. Questa mattina, Rai News ha mostrato le prime immagini di Samuel Peron, sostituto di Madonia, in sala prove con Federica Pellegrini.

“A 24 ore dalla decima puntata dello storico show del sabato sera di Rai 1, Federica Pellegrini sta lavorando intensamente in vista della gara, come ci mostrano queste immagini in esclusiva. L’ex campionessa di nuoto, dopo l’uscita dal cast di Angelo Madonia, per “divergenze professionali”, si sta allenando con il nuovo maestro Samuel Peron. Una grande sfida per Federica che quasi al termine del programma (questo sabato ci sono le semifinali) si trova al fianco un nuovo partner con cui dovrà entrare velocemente in sintonia. La Pellegrini è cresciuta di puntata, in puntata tanto che la scorsa settimana è stata premiata dalla giuria con 93 punti, piazzandosi così al secondo posto della classifica, alle spalle di Federica Nargi e Luca Favilla. Riflettori puntati sulla prossima performance”.

Samuel Peron, appena tornato nello studio dove ha lavorato per diversi anni, ha scritto sui suoi profili social: “Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua, eh già. Casa è sempre casa. Sei pronta, Federica? Io devo ancora smaltire l’emozione, dammi 5 minuti!”.