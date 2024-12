Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, soprattutto nelle ultime settimane, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Luca Calvani. L’ex cantante dei Gazosa ha infatti dichiarato apertamente di avere un forte trasporto emotivo e fisico verso l’attore toscano, tanto che a volte fa fatica persino a guardarlo negli occhi.

“Forse dentro lo so cosa sento, però faccio difficoltà a dirlo – ha dichiarato Jessica -. Sono folle di cose bellissima, che non sempre possono andare dritte, ma quando le provi ti senti così viva ed è una sensazione così bella, che la bellezza supera il dolore che io provo. Per me Luca non ve lo so neanche spiegare cos’è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. E’ un segreto solo mio”.

Jessica si è anche resa protagonista di una scenata di gelosia nei confronti di Helena Prestes, secondo lei troppo vicina all'attore toscano.

Calvani, dal canto suo, ha più volte ribadito che nei confronti della Morlacchi prova esclusivamente affetto, e che il suo cuore batte per il compagno che lo aspetta a casa. Ma non solo. Nelle ultime ore, l’attore ha fatto anche un’insinuazione su Jessica: “Ho il dubbio che lo faccia per costruire qualcosa… tipo Helena contro di lei. Vediamo. Mi sento il prossimo Giglio”.

Poi ha concluso: “Io voglio che lei esca da quegli schemi, smetta di dire ‘conosco uno bravo da 150 euro’. La smetti di smerciare contatti di psichiatri? Non sono queste le soluzioni, non c’è uno bravo che ti sistema tutto, non è questa la vita. Io non ho fatto nulla di male. Ci metto supporto, sincerità, onestà. Finché lei vorrà, quello c’è. Io sono chiaro, onesto e trasparente con lei”.