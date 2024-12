Clamorosa indiscrezione lanciata da DavideMaggio.it. Stando a quanto riportato dal noto sito, Stefania Orlando, tra le protagoniste assolute della quinta edizione del Gf Vip, sarà una nuova concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. Il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia è previsto nella puntata di lunedì 16 dicembre.

Stefania Orlando nuova concorrente del Grande Fratello

“Non più una casa, ma un albergo. Anzi, un motel. Sono lontani i tempi in cui al Grande Fratello la ‘reclusione’ era davvero tale e si usciva, nella migliore delle ipotesi, dopo 100 giorni senza aver visto nessuno, ignari degli accadimenti del mondo esterno - si legge su DavideMaggio.it -. Adesso, anche (e soprattutto) per cercare di movimentare edizioni che stentano a decollare, il Grande Fratello è un continuo via vai e i ‘bis’ si sprecano. Non ci riferiamo all’ingresso di Maria Monsè, che per la terza volta ha varcato la porta rossa, e nemmeno all’incursione di Dayane Mello ma ad una nuova concorrente veterana pronta a tornare nella casa. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che Stefania Orlando sarà una nuova concorrente di Grande Fratello 18.

L’ingresso nella casa è previsto al momento per lunedì 16 dicembre. Stefania torna sul luogo del delitto a quattro anni dalla sua prima (maxi) permanenza nel reality di Canale 5”.