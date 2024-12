Ieri sera, nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è entrata nella Casa diventando ufficialmente una nuova concorrente.

La reginetta di bellezza (ha vinto Miss Italia nel 2021) è stata presentata come una ragazza che “ha avuto un flirt con un gieffino attualmente in gioco”. In un secondo momento è poi stato svelato che si trattava di Alfonso D’Apice, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island. I due si sono conosciuti in un ristorante di Napoli quando andava era ancora in onda il programma condotto da Filippo Bisciglia.

“Ci siamo conosciuti al ristorante di un amico in comune a Mergellina. Casualmente eravamo seduti a tavoli vicini – ha raccontato Alfonso -. Abbiamo parlato e poi siamo diventati amici. Il bacio? Ce lo siamo dati di venerdì, eravamo in discoteca. Dopo non ci siamo più frequentati però, ci siamo sentiti, poi a me alcune cose non tornavano…”. Una versione della storia confermata anche da Zeudi: “Lui aveva da poco finito un programma televisivo e non mi sembrava il caso, mi sentivo a disagio”.

Quando però credeva di non essere in ascoltata, la Di Palma, rivolgendosi ad D’Apice, ha dichiarato: “Non ho difeso lei (Federica, ndr), è che è sempre uscito quello che ha fatto Federica, ma amore non è mai uscito quello che hai fatto tu. Voi eravate separati e com’è giusto che sia, avete vissuto il vostro periodo da separati […] Già lo sapevi che forse entravo, è da maggio che ho fatto il provino”.

Zeudi Di Palma è stata fatta entrare nella Casa con l’obiettivo di movimentare il triangolo formato da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. L’ultimo televoto ha fatto emergere un totale rigetto del pubblico verso questa dinamica, con la giovane napoletana e l’ex tentatore che sono stati i meno votati con un misero 2%.