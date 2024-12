A cura della Redazione

Il palinsesto di Mediaset è sempre pieno di serie turche e tutte diventano famose, portando gli attori protagonisti ad un successo internazionale.

Oggi ci sono molti attori turchi che hanno conquistato il pubblico italiano, come Can Yaman, Ibrahim Celikkol, Kerem Bursin, Kaan Urgancioglu, Buraz Ozcivit, Murat Unalmis e Ugur Gunes, ma anche attrici come Hande Ercel, Hilal Altinbilek, Melis Sezen e Neslihan Atagul e Demet Ozdemir.

Bisogna però riconoscere che il primo vero fenomeno turco è stato sicuramente Can Yaman.

Secondo il periodico Mio proprio a Mediaset sbarcherà una nuova serie che lo vedrà protagonista. Si tratta della serie turca Inadina Ask, tradotto in italiano col nome di Amore bugiardo.

La serie turca Inadina Ask arriverà a Mediaset nella prossima stagione televisiva, quasi sicuramente a giugno 2025. Non si tratta però di un titolo inedito o recente quanto di una serie del 2015 che Canale 5 ha deciso di ripescare e trasmettere anche in I

Il debutto nel 2025 di Can Yaman con la nuova serie tv Sandokan

In attesa di scoprire se anche questa serie di Can Yaman avrà successo come le precedenti, ovvero Bitter Sweet con Ozge Gurel, DayDreamer con Demet Ozdemir e Mr Wrong con la Gurel, nei primi mesi del 2025 l’attore turco debutterà con la nuova serie tv Sandokan, di stampo internazionale di cui parte è girata anche in Italia.

Il remake è stato prodotto dalla Lux Vide, casa di produzione molto nota all’attore, la stessa che lo ha inserito tra i protagonisti di Che Dio ci aiuti e Viola come il mare.

Sandokan lo vede impegnato tra duri allenamenti e copioni totalmente in inglese, ma siamo certi che sarà un vero successo. Vederlo nelle vesti della tigre della Malesia ha fatto già impazzire le sue innumerevoli fan che lo seguono da tutto il mondo da anni ormai.