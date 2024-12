Nel corso della sedicesima puntata andata in onda lunedì 2 dicembre, il Grande Fratello è tornato a “respirare” grazie soprattutto all’ingresso di sei nuovi concorrenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, dopo il tracollo delle ultime due puntate, è stato visto da 2.226.000 telespettatori con uno share pari al 17,5%, e sono in arrivo altre novità.

Nella puntata di lunedì 16 dicembre, infatti, nella Casa entreranno due amatissime ex concorrenti della quinta edizione del Gf Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi (tenete aperta un’icona al riguardo). DavideMaggio.it e TvBlog hanno rispettivamente annunciato che Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta varcheranno nuovamente la porta rossa. Ma non è tutto. Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che gli autori starebbero pensando anche al ritorno di Tommaso Zorzi. Tuttavia, l’ex gieffino, avendo già vinto il programma, non può gareggiare, ma resta in piedi l’ipotesi di vederlo come ospite per qualche settimana.

Ma c’è un’altra novità. Stando a quanto rivelato da Agent Beast, gli autori sarebbero in pressing su Chiara Nasti, nota influencer moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni: “Spoiler esclusivo. Il Grande Fratello potrebbe accogliere un volto noto dei social: Chiara Nasti in trattativa avanzata per un ingresso che promette scintille”.

Nel frattempo, Jessica Morlacchi si è posta alcune domande dopo l'ingresso dei cinque nuovi concorrenti. Parlando con Mariavittoria Minghetti, l'ex cantante dei Gazosa ha ipotizzato che il loro arrivo sia dettato dal fatto che ci sarebbe bisogno di clip che non puntino esclusivamente sulle stesse dinamiche. Tuttavia, a centrare la vera motivazione dell'ingresso dei nuovi inquilini, è stata Mariavittoria: "Secondo me non sta andando come si aspettavano".