Non sarebbero solo Lorenzo Spolverato e Helena Prestes a nascondere un segreto (alla storia dello scambio dei messaggi prima di entrare al Grande Fratello non ci crede nessuno).

Nelle ultime ore, infatti, Deianira Marzano ha rivelato che Zeudi Di Palma nasconda un orientamento sessuale diverso da quello che ha fatto credere. L'ex Miss Italia è entrata nella Casa durante la puntata dello scorso lunedì, e fa raggiunto Alfonso D'Apice, con il quale ha avuto un flirt. L'esperta di gossip è convinta che la frequentazione con l'ex di Federica Petagna sia terminata proprio per via dell'orientamento sessuale di Zeudi.

“Nell’ambiente si sa che a Zeudi piacciono le donne, e che in passato ha avuto una relazione con una di loro – scrive Deianira -. Tra l’altro, questa è una cosa di cui lei non ha mai avuto problemi a parlare, e sarebbe comunque venuta fuori nel corso del Grande Fratello. Diciamo che l’intento era proprio che questo segreto emergesse durante il programma, ma noi lo abbiamo anticipato, ovviamente. Questo potrebbe essere il motivo per cui Alfonso ha deciso di non stare con lei, si è frenato”.