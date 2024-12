Sono stati definiti i palinsesti Rai dei prossimi mesi, e ci sono un bel po’ di novità.

A partire da gennaio ritorna su Rai Uno Ora o mai più, programma ideato da Carlo Conti che verrà condotto da Marco Liorni, che sarà al timone anche de L’Anno che verrà durante la notte di Capodanno. A marzo andrà in onda la prima edizione di Come più di prima, anche questo ideato da Conti, he rispolvera showgirl anni ’90 facendole tornare in gioco. Il venerdì sera, su Rai 2, ci sarà Dalla strada al palco, giunto alla quarta edizione, e The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

Sulle reti secondarie troveremo Alessia Marcuzzi da marzo con Surprise Surprise (revival di Carramba Che Sorpresa), lo show comico Ce Lo Chiede L’Europa di Enrico Brignano e il ritorno di Stasera Tutto è Possibile, sempre affidato a Stefano De Martino.

Torna anche Stasera c’è Cattelan su Raidue. Su Rai 3, invece, a partire da marzo, arriverà Piero Chiambretti con il nuovo programma Finché la barca va, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale. Grande assente nei palinsesti inverno-primavera 2025 è Milly Carlucci: non torneranno, infatti, né L’Acchiappatalenti né Il Cantante Mascherato.