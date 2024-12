La vita dei cantanti e dei giudici di Amici di Maria De Filippi è sempre stata argomento di gossip.

In questi giorni però sui social girano due strane voci su Arisa. La nota cantante infatti è al centro dei rumors perché sembra ci sia stato del tenero con un storico giudice di Amici, ovvero Rudy Zerbi.

Oggi la nota cantante non fa più parte del talent di Canale 5 bensì di The Voice Kids, The Voice Senior e The Voice Generations.

Proprio in queste ore è spuntata una clamorosa rivelazione, che risale ai tempi di Amici, quando Rudy e Arisa sembravano essere più affiatati che mai, essendo entrambi coach del noto talent.

Ebbene sembra che tra i due ci sia stata più di un’amicizia anche se né Rudy né Arisa hanno mai confermato queste voci; anzi, hanno più volte sottolineato che il loro legame era soprattutto professionale e amicale, basato su rispetto e affetto reciproco.

Arisa e Vito Coppola ancora insieme?

Uscito fuori questo pettegolezzo ne arriva subito un altro altrettanto piccante. Secondo un’indiscrezione riportata dalla rivista Oggi, e rilanciata dal giornalista Alberto Dandolo, sembra che Arisa sia ancora fidanzata con l’ex ballerino e partner di Ballando con le stelle, Vito Coppola. Per essere precisi sembra che i due non si sarebbero mai realmente lasciati e continuerebbero a frequentarsi, mantenendo però un riserbo assoluto sulla natura del loro rapporto.

Dandolo, infatti, sostiene che la cantante sia ancora profondamente legata al ballerino e che il sentimento tra i non si sia mai spento. La loro storia d’amore, sbocciata durante la partecipazione a Ballando con le Stelle sembrerebbe dunque non essersi mai conclusa, nonostante le dichiarazioni che Arisa in diverse occasioni abbia affermato di non voler etichettare il legame con Coppola.