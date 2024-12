Non c’è solo il segreto di Lorenzo Spolverato (si parla di una frequentazione con un ragazzo) nella Casa del Grande Fratello, ma anche uno che nasconde Mariavittoria Minghetti. Nei giorni scorsi, infatti, Tommaso Franchi ha lasciato intendere che tra lui e la gieffina romana sia successo qualcosa sotto le coperte, e quando lei lo è venuto a sapere si è infuriata perché teme che la cosa possa venire fuori. Come se non bastasse, si mormora anche di un presunto bacio tra nel Tugurio tra Mariavittoria e Alfonso D’Apice, ma al momento di questo non c’è alcuna conferma. In soccorso della Mighetti, però, è arrivata Jessica Morlacchi, che ha ideato una sorta di piano che deve rimanere segrete, ma che di fatto è stato smascherato dalle telecamere.

Ieri sera, Jessica ha chiesto a Mariavittoria e Amanda di seguirla in piscina. Le tre si sono appartate, e la cantante – credendo di non essere ripresa e/o ascoltata, ha detto: “Tranquilla, non serve (fa il gesto del microfono tolto, ndr), devi stare tranquilla, perché adesso puoi dire quello che cavolo ti pare perché ora non ci considerano proprio (guarda le telecamere, ndr). Loro sono tutte persone buonissime, stai davvero tranquilla”.

Tuttavia, la Minghetti è parsa particolarmente agitata: “Io sono in difficoltà. Del piano, io sto dicendo che mi è stato detto della ‘cosa con Jessica’. Perché io sto in ansia. Metti caso che Alfonso dice ‘e ti sei messa d’accordo con Jessica, quello che ci siamo detti noi tre’“. Jessica ha cercato di tranquillizzare l’amica: “Sì esatto, per dire un’altra cosa per non fare uscire quella che sai. Tranquilla che andrà tutto benissimo”.