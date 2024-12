Per evitare incontri “scomodi” o “imbarazzanti”, Mirko Brunetti ha deciso di disertare la festa per il 40esimo compleanno di Marco Maddaloni, suo grande amico ed ex coinquilino della Casa del Grande Fratello. Chi, invece, ha scelto di partecipare è stata la sua ex fidanzata Perla Vatiero, con la quale la relazione è giunta al capolinea lo scorso agosto.

Oltre all’influencer campana, al party erano presenti anche Greta Rossetti e il fidanzato Sergio D’Ottavi (con il quale si dice che Mirko abbia litigato durante la festa post GF), Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e Alessio Falsone. Proprio quest’ultimo è stato avvistato mentre era molto vicino a Perla. In alcune immagini “rubate” che hanno fatto in poco tempo il giro dei social, si vedono i due ex gieffini particolarmente vicini, molto più di quanto non lo fossero nella Casa, dove era nata un’innegabile sintonia.

Il gossip su Perla Vatiero e Alessio Falsone

Già lo scorso settembre esplose il gossip su Perla Vatiero e Alessio Falsone dopo che si mostrarono in un video mentre si trovavano all’Afterlife di Milano in occasione di un evento a cui erano presenti diversi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo.

Il video cui Alessio abbracciava Perla, pubblicato su Instagram dall'ex gieffino, provocò una marea di critiche da parte dei fan dell’ormai ex coppia formata dall’influencer campana e Mirko. Il motivo? Durante i mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, e prima che la Vatiero tornasse insieme all’imprenditore rietino, in molti ipotizzavano una possibile relazione proprio tra lei e Falsone che, però, non si è mai concretizzata, anche perché lui ha iniziato a frequentare Anita Olivieri (la storia tra i due si è conclusa lo scorso maggio).

Nei giorni successivi, durante una lunga diretta su Instagram, Perla decise di rompere il silenzio proprio in merito alla reunion con Falsone, smentendo ogni possibile gossip e speculazione al riguardo: “Un’altra cosa che ci tengo a chiarire, così molto velocemente, è il fatto di Alessio. Ma secondo voi, se io avevo qualcosa da nascondere, con Alessio mi ci vedevo in un locale o a cena davanti a tutti con mille persone? Io l’ho fatto alla luce del sole, è una persona a cui voglio bene, è una persona con cui ho legato, ma tra me e Alessio non c’è nulla, siamo amici. Pensate che io ho trascorso metà serata con Alessio, ma ho trascorso più tempo a parlare con gli amici che con lui. Ho stretto un rapporto con il suo migliore amico, cioè ragazzi pensare ‘oddio sei stata a letto con Alessio’, ragazzi ma che state dicendo? Posso giurarlo su mia sorella, tra me e Alessio non c’è stato assolutamente nulla. Io non sto con nessuno da un mese e mezzo, da quando mi sono lasciata con Mirko, sono qui e ve lo sto giurando, non ho nulla da nascondere. Nel momento in cui inizierò a frequentarmi con qualcuno lo dirò, non mi devo nascondere”.