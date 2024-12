Ad inizio ottobre, dopo un mese caratterizzato da una doppia puntata settimanale, Mediaset ha deciso di tagliare la puntata del giovedì del Grande Fratello. A quel punto, alcuni concorrenti hanno iniziato a farsi delle domande, e Luca Calvani ha detto: “Non è che ci possono dire i motivi delle scelte aziendali. Ragazzi non andate in confessionale a fare queste domande. Poi è normale che all’inizio diano uno slancio, poi uno deve vedere come va il programma. A questo punto significa che non stiamo andando così bene e ok, basta”.

Alcuni giorni fa, dopo l’ingresso dei cinque nuovi concorrenti, Mariavittoria Minghetti ha “dedotto” che gli ascolti non stessere andando bene. In realtà, è stato Alfonso D’Apice a spifferarglielo. Al riguardo, Jessica Morlacchi si è appartata con le Non è la Rai e ha fatto una rivelazione: “Sapete che mi hanno detto? Che Alfonso ha detto a Mariavittoria che prima di entrare qui ha letto un sacco di articoli che dicevano ‘Grande Fratello flop di ascolti’. Sì questo l’ha detto lui”. Ilaria Galassi, sorpresa dalla notizia, ha detto: “Oddio ma davvero l’hai sentito?”. Jessica ha quindi concluso: “Ed è per questo che hanno messo loro di Temptation e la storia. E forse è anche per questo che ne hanno fatti entrare cinque nuovi di botto così, boom, tutti in una volta”.

Quelli della puntata dello scorso lunedì non saranno gli unici nuovi ingressi. Lunedì 16 dicembre, infatti, entreranno nella Casa Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Eva Grimaldi.