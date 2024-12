Mirko Brunetti ha deciso di “disertare” la festa per il 40esimo compleanno di Marco Maddaloni, persona con la quale ha instaurato un profondo legame di amicizia durante i mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello.

La notizia era nell’aria già dal pomeriggio di ieri, quando l’imprenditore rietino detto di trovarsi a Terni (città nella quale è presente una delle pizzerie appartenenti alla catena di famiglia) e che in serata avrebbe fatto rientro a Roma. L’ex gieffino, infatti, si è trasferito da pochi mesi nella Capitale per frequentare un’accademia di recitazione. Sebbene in molti abbiano criticato la scelta di Mirko di non partecipare al party di compleanno di Maddaloni, altri, invece, hanno condiviso la sua decisione, perché in questo modo non ha dato adito al gossip.

Alla festa, infatti, erano presenti le sue due ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti, il compagno di quest’ultima, Sergio D’Ottavi (con il quale si dice abbia litigato durante il party per celebrare la fine del Grande Fratello) e Angelica Baraldi (che ha smesso di seguirlo su Instagram, mente e lui la segue ancora). Presenti anche Letizia Petris, Paolo Masella e Alessio Falsone.

Durante l’ultima reunion tra ex gieffini, avvenuta durante una cena per la festa di compleanno dello chef Federico Fusca, qualcuno ha riferito a Perla Vatiero di una chiacchierata “segreta” tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, circostanza che non è stata assolutamente gradita dall’influencer campana (all’epoca i due si erano già lasciati), che ha smesso di seguire il suo ex fidanzato e l’ex tentatrice su Instagram. E’ dunque ipotizzabile che Mirko abbia preferito non partecipare alla festa di Maddaloni per evitare incontri “imbarazzanti” e scatenare il chiacchiericcio sul web.