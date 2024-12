Valerio Staffelli ha intercettato Guillermo Mariotto all’uscita dell’aeroporto di Fiumicino e gli ha consegnato un tapiro d’oro per via della sua improvvisa ed inaspettata uscita dallo studio di Ballando con le Stelle. Tuttavia, il giurato ha risposto in maniera stizzita, e da Striscia la Notizia hanno fatto sapere che il tapiro è finito in mille pezzi. Ieri sera, Mariotto ha commentato la consegna del tapiro ed ha utilizzato parole decisamente forti su quanto è accaduto.

Francesco Fredella, nell’ultima puntata del suo programma Protagonisti, in onda sulle frequenze di RTL 102,5, ha provato a chiamare Guillermo, ma non è finita benissimo: “Oddio ma no, non è possibile, ma perché? Non disturbiamo più, non riproverei. Mi ha sbattuto il telefono in faccia, se l’è presa anche con me. Ragazzi, mi ha buttato il telefono giù”.

In collegamento anche Samanta Togni (ex volto di Ballando con le Selle) ha commentato l’atteggiamento di Mariotto: “Come mai ha distrutto un tapiro? L’hanno preso in un momento di particolare nervosismo evidentemente. Non oso immaginare la fine che avrà fatto il suo telefono”.

Poco dopo, Gabriele Parpiglia ha provato a richiamare Mariotto, che ha risposto, anche se palesemente infastidito: “Se mi disturbate? Sì, parecchio. Avete letto la notizia di cosa? Striscia la Notizia? E chi è Striscia la Notizia? Cos’è? Il tapiro? Oddio quella gentucola che è venuta ad aggredirmi all’aeroporto. Hanno fatto una cosa assurda in aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro. La prego ne ho abbastanza per oggi”.