Quattro ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono tornati alla ribalta nelle ultime settimane a causa delle vicende giudiziarie che li vedono convolti. Stiamo parlando, ovviamente, di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Com’è noto, la nota influencer 23enne ha denunciato il dj ligure per stalking, e la stessa cosa ha fatto il campione paralimpico nei confronti dell’ex fidanzata. Basciano è finito in carcere per circa 48 ore, mentre per la Selassiè è scattato il divieto di avvicinamento a Manuel e il braccialetto elettronico. Se l’argomento in Rai è stato dibattuto in lungo e in largo, a Mediaset hanno tutti le bocche cucite (ed era facile ipotizzarlo, visto che le due ex coppie sono entrambe nate in uno dei programmi di punta del Biscione, il Gf Vip). Nella giornata di ieri, anche Arianna David ha commentato la vicenda da Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Arianna David parla della vicenda Bortuzzo-Selassiè

“Lulù ha una storia di famiglia triste, già al Grande Fratello c’erano episodi anomali. Sicuramente Lulù ha una storia di famiglia che, te lo posso confermare, non è dato a me di raccontarla, è triste. Lulù, io facevo l’opinionista quando quell’anno era al Grande Fratello con Bortuzzo, già dentro la Casa aveva episodi che erano molto anomali sinceramente e mi ricordo che sono dovuti intervenire i genitori di Manuel proprio per dire: ‘Dissociati da questa persona perché non ti far stare bene’. E poi, infatti, le conseguenze le stiamo vedendo […] Bisogna andare a vedere nelle famiglie di origine di queste persone, sia uomini che donne. La maggior parte di queste personalità distorte vengono da famiglie disfunzionali”.

Arianna David: "Anche io vittima di uno stalker