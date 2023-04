Maddalena e Isobel sono state le protagoniste del primo guanto di sfida voluto da Alessandra Celentano durante il quinto Serale di Amici 22, in onda sabato 15 aprile. Come sempre, è la prof di danza a scatenare le polemiche, in quanto si attribuisce il merito del miglioramento della ballerina che fa parte della squadra di Emanuel Lo.

Il primo guanto di sfida che ha aperto il serale di Amici 22 ha riguardato due ballerine: Maddalena e Isobel, rispettivamente del team Cuccarino-Lo e Celentano-Zerbi. Per la maestra Alessandra, da sempre detrattrice di Maddalena, i progressi che ha fatto la ballerina sono merito suo: “La competizione aiuta a migliorare le proprie insicurezza - afferma la Celentano - ci vuole anche un contraltare, se io non avessi creato questa competizione non avrebbe avuto questi stimoli”.

Di parere opposto, ovviamente, Emanuel Lo: “Se io do dieci guanti di hip hop a Ramon - dice Lo - di sicuro non migliora. Il ballerino migliora con l'armonia e non con le offese. Non ti puoi prendere il merito perchè lei si fa un mazzo così”. Maria De Filippi si gode lo spettacolo e se la ride di gusto.