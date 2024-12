Nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Fernanda Lessa aveva parlato del suo passato difficile, fatto di episodi particolarmente dolorosi, tra alcolismo e solitudine. L’ex gieffina si è raccontata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ed ha svelato nuovi retroscena sul periodo buio da lei vissuto. La Lessa ha rivelato che ad inizio 2000 era anche arrivato a spendere mille euro al giorno per le sue dipendenze, per poi affidarsi al SerT per la disintossicazione.

Le rivelazioni di Fernanda Lessa

“Ho seguito l’andazzo. Negli anni Novanta il mondo della moda era piuttosto vizioso: “pippavano” in molte, anche di più. Era un modo per non mangiare e dimagrire. Poi si andava in palestra a sudare. Durante la settimana lavoravo moltissimo. Nel weekend mi sfondavo di alcol e droghe. Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi. Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante.

Mi sono decisa a chiedere aiuto: ero troppo sola, dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare. Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza. Pian piano mi sono affidata al SerT, il Servizio per le Tossicodipendenze dedicato alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione delle persone che, come me, hanno, tra gli altri, problemi conseguenti all’abuso di uso di sostanze e alcol.

All’apice della mia carriera, viaggiavo da una parte all’altra del globo, senza mai fermarmi. Non una casa, non una famiglia né un porto sicuro in cui approdare. Di amici neppure l’ombra. Mi sono ritrovata a frequentare brutte compagnie, nonostante la mia model agency avesse cercato in tutti i modi di avvertirmi e tenermi alla larga da certa gente”.