Quella che si è consumata nella serata dello scorso sabato nella Casa del Grande Fratello è stata una cena infuocata. Ancora una volta, al centro della scena, c’erano Helena Prestes e Shaila Gatta. Tutto è iniziato per un gioco proposto dagli autori, che hanno fatto una richiesta ai concorrenti.

“Grande Fratello vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo? Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto. Per i due più votati ci saranno delle conseguenze che Grande Fratello vi svelerà al momento opportuno”.

Le due gieffine più nominate sono state Helena e Amanda Lecciso, e il GF ha comunicato loro la penitenza: “Siete stati sinceri e avete fatto le vostre scelte. Le più votate sono: Helena e Amanda. La conseguenza di questa decisione è che queste concorrenti dovranno trasferirsi nel Tugurio, da adesso fino a nuova comunicazione di Grande Fratello”. Le due hanno poi dovuto scegliere un inquilino a testa da portare con loro in tugurio. La Lecciso ha scelto Mariavittoria, mentre e la Prestes ha optato per Lorenzo, circostanza che ha fatto ovviamente infuriare Shaila.

Shaila Gatta contro Helena Prestes

Quando ha capito che la sua rivale aveva deciso di portare con sé Spolverato, l’ex velina ha sbroccato: “Ossessionata, è un’ossessione! Non ho parole! Sei una falsa e tutti ti stanno scoprendo. Ma poi arrenditi che non ce la farai mai con lui. Rassegnati. Ma sei anche masochista. Tanto non lo avrai mai puoi restarci pure una settimana in tugurio. Fattene una ragione, puoi portarlo anche su Marte. Si tratta di dignità di donna, ma che esempio dai alle donne? Rompi il ca**o a due persone che si amano. Fai una brutta figura. Ma l’orgoglio dove ce l’hai? Se ti vedo cambio corridoio. Sei una finta. Amore non sarai mai un ostacolo, non sarà mai tuo. Non avrai mai quello che vuoi bella!”.

La rivolta degli Shailenzo: "Boicottiamo il Grande Fratello"

Il fatto che Lorenzo Spolverato sia finito nuovamente in Tugurio (dove ha già trascorso una settimana) ha scatenato la rivolta degli Shailenzo. I supporter della coppia formata dal modello milanese e dall’ex velina, hanno pubblicato un messaggio condiviso, in cui si sono dissociati con la scelta di mandare Lorenzo in Tugurio: “Le condizioni psicologiche vissute all’interno del Tugurio per 10 giorni, hanno portato Lorenzo a una forte difficoltà emotiva”. Il fandom ha “minacciato” di boicottare il Grande Fratello: “Non guarderemo più la diretta, la puntata e non useremo nemmeno l’hashtag #GrandeFratello finché Lorenzo non rientrerà in Casa. Siamo 20mila persone e siamo in grado di fare la differenza”.